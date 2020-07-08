Каракас, , 06:38 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новых глав сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил ВС Боливарианской республики. Об этом он объявил в ходе выступления в Каракасе.

На должность командующего сухопутными войсками назначен Доминго Эрнандес Ларес. Командовать военно-морскими силами Венесуэлы будет Уильм Серантес Пинто.

«Хосе Рафаэль Сильва Апонте назначен новым главой Боливарианских ВВС», — добавил Мадуро.

Он подчеркнул, что действующий министр обороны Владимир Падрино Лопес продолжит возглавлять оборонное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил два военных парада в стране из-за пандемии коронавируса нового типа. По его словам, парады будут перенесены на более поздние даты.