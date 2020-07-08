Пекин, , 06:34 — REGNUM Китай присоединится к переговорам с Россией и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, если в Вашингтоне согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», — сказал дипломат.

По его словам, альтернативным путём для участия в переговорах могло бы стать наращивание Китаем своего ядерного потенциала, однако в США хранят молчание, игнорируя соответствующий запрос китайской стороны.

Ранее в США заявляли, что растущий ядерный потенциал КНР должен стать основанием для участия Китая в трехсторонних переговорах с Россией и США, посвященным стратегическим ядерным вооружениям.

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