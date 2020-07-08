Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Сообщения американской разведки о якобы существовавшем сговоре России с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ) не подтверждались доказательствами, заявил 7 июля глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию ABC.

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — сказал он.

Маккензи добавил, что в последние годы талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно прибегали к нападениям на военных из США, поэтому изложенные в прессе доводы не изменили отношения Пентагона к ситуации.

Напомним, газета The New York Times 26 июня писала, что российская военная разведка якобы предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане и тем самым сорвать планы США по установлению мира с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ). Никаких доказательств, подтверждающих сделанные выводы, публикация не содержала.

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