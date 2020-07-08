Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Осуждение деятельности, которая нарушает статус Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, зафиксировали в совместном заявлении главы военных ведомств США, Японии и Австралии, 7 июля сообщается на сайте Пентагона.

Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности в регионе, чтобы не допускать подобные действия. Главы министерств подтвердили необходимость соблюдения свободы судоходства и авиаперелетов над территориальными водами морей.

Кроме того, они выразили обеспокоенность из-за продолжающейся милитаризации спорных островов и небезопасных маневров военных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля США отправили две ударные группы во главе авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в район военных учений ВМС Китая в Южно-Китайское море.

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