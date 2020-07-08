Благовещенск, , 05:52 — REGNUM В Амурской области первый кандидат подал документы на конкурс на замещение должности мэра Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в думе города.

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Приём документов на конкурс завершится уже 9 июля. Зарегистрировался на конкурс пока только один кандидат — документы в думу подал Сергей Шимко. Ему 62 года, родился в селе Любимое Ромненского района Приамурья. Претендент на пост мэра Благовещенска работает директором МП «Муниципальный центр международного сотрудничества».

Голосование по выборам мэра Благовещенска состоится 23 июля на очередном заседании думы.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Благовещенска Валентины Калита истекают в июле. В связи с этим на очередном заседании городской думы была запущена процедура проведения конкурса по отбору кандидатов на пост градоначальника.