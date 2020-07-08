Таллин, , 05:45 — REGNUM Ракетная система, которая была принята на вооружение в РФ, представляет угрозу для государств НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк 7 июля в ходе видеоконференции с главкомом объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Он отметил, что присутствие военных самолетов США в Эстонии способствует сдерживанию России в регионе и демонстрирует партнерство между странами объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля командующий украинский контр-адмирал Алексей Неижпала заявил, что ВМС Украины готовы к полноценному военному конфликту с Россией.

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