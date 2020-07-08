Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат занимать «жесткую позицию» в отношении попыток Китая ослабить национальную безопасность США, заявил американский вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox News.

«По всем эти попыткам, будь то Huawei или даже TikTok, которые угрожают приватности и безопасности страны, мы продолжим занимать жесткую позицию», — заявил он.

Пенс добавил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит отстаивать интересы страны от «попыток вмешательства со стороны Коммунистической партии Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил блокировки китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о законном праве Пекина отстаивать свои интересы и призвал не политизировать вопрос о работе TikTok.

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