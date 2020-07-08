Кронштадт, Санкт-Петербург, , 05:59 — REGNUM В Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыл отряд боевых катеров Каспийской флотилии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Военно-морского флота (ВМФ) Минобороны РФ.

Катера отряда — противодиверсионные «Юнармеец Татарстана», «Юнармеец Дагестана» и «П-436», десантный «Д-178» — совершили успешный переход из акватории Каспийского моря в Финский залив внутренними водными путями. По прибытии в Кронштадт их экипажи приступили к подготовке своих кораблей к участию в Главном военно-морском параде.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге прибыл малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг», ставший первым прибывшим в северную столицу для празднования Дня ВМФ боевым кораблём.

Всего в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 самолета и вертолета и более четырёх тысяч военнослужащих.

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