Ла-Пас, , 05:59 — REGNUM У председателя Центробанка (ЦБ) Боливии Гильермо Ортиса была выявлена новая коронавирусная инфекия. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Как следует из сообщения, о положительном результате теста главы ЦБ на коронавирус стало известно 6 июля. Его состояние оценивается как стабильное.

«В соответствии с протоколами по биобезопасности он находится на карантине у себя дома и получает медицинскую помощь», — говорится в заявлении пресс-службы.

Обязанности главы ЦБ республики временно исполняет заместитель Ортиса Армандо Силес.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля заражение коронавирусом подтвердилось у министра здравоохранения Боливии Марии Эйди Рока.

Ранее коронавирусом заразились министр при президенте Йерко Нуньес, который был госпитализирован, и министр горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропеса.

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