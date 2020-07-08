Богота, , 03:38 — REGNUM В Колумбии из-за ситуации с коронавирусом режим общенационального карантина продлевается до 1 августа. Об этом президент Колумбии Иван Дуке объявил 7 июля во время своего выступления в Боготе, которое транслировалось на странице его администрации в Twitter.

«Мы продлеваем обязательную изоляцию до 1 августа», — сказал Дуке.

По его словам, региональные администрации уже могут выходить с обращениями к правительству по вопросам участия их регионов «в пилотных проектах по возобновлению работы ресторанов, театров и тренажерных залов».

Напомним, срок действия режима общенационального карантина, введённого в Колумбии в марте из-за пандемии нового коронавируса, должен был закончиться 15 июля.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом составляет 120 431. В стране число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 4452.

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