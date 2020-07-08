Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден призвал пересмотреть цепочки поставок товаров в Соединенные Штаты и ввести ограничение на импорт продукции из России и Китая. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

По его мнению, США и их партнерам необходимо снизить зависимость от поставок российских и китайских товаров, чтобы якобы защитить критически важную инфраструктуру и поставки. В случае победы на президентских выборах в ноябре 2020 года Байден пообещал ввести пошлины на импорт товаров из России и Китая. Он считает, что это якобы представляет угрозу для нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», — отметил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, также Джо Байден пообещал вернуть США членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в случае победы на выборах. По его мнению, граждане Соединенных Штатов будут в большей безопасности, если Вашингтон будет участвовать в развитии мирового здравоохранения.

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