Берн, , 02:27 — REGNUM Решение присоединиться к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы приняли власти Швейцарии, 7 июля сообщается на сайте правительства страны.

Список чиновников, подпадающих под ограничения, был расширен 6 июля. В него были включены ряд должностных лиц Национальной ассамблеи Венесуэлы, Верховного суда и Учредительного собрания. В настоящее время перечень составляют 36 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня после ужесточения ЕС санкций в отношении Венесуэлы венесуэльский президент Николас Мадуро потребовал от представителя Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педросы покинуть страну. 2 июля глава Боливарианской Республики поменял свое решение и заявил, что хочет установить доверительные отношения между его страной и Брюсселем.

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