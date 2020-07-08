Триполи, , 02:23 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) будет продолжать борьбу, пока все военнослужащие Турции и наемники не будут изгнаны из Ливии, заявил командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар, передает телеканал Sky News.

«Наша родина находится в опасности, ее настоящему и будущему грозит ненавистный турецкий колониализм», — отметил Хафтар.

Он добавил, что ЛНА откликнулись на требования международного сообщества пойти на политическое урегулирование ситации в Ливии, однако присутствие турецких военнослужащих и наемников вынуждает взяться вновь за оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля представители России и Турции обсудили ситуацию в Ливии. В ходе переговоров была достигнута договоренность продолжить совместные усилия по политическому урегулированию конфликта на ливийской территории.

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