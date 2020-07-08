Женева, Швейцария, , 02:04 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформирована о том, что США официально уведомили ООН о своём выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает агентство Рейтер.

«Мы получили сообщение о том, что США направили официальное уведомление генеральному секретарю ООН о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года», — цитирует агентство заявление представителя ВОЗ.

По его словам, в настоящий момент у организации нет дополнительной информации по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН получило от США официальное уведомление о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время аппарат генсека ООН совместно с ВОЗ ведёт проверку соблюдения Соединенными Штатами всех условий выхода из организации.

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