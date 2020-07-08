Тегеран, , 08:02 — REGNUM 7 июля управление по связям с общественностью Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) в своем заявлении опровергло ложные новости и слухи о якобы имевшем место взрыве в ядерном комплексе Шахид Резаей Неджад в провинции Йезд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

После публикации фейковых новостей о взрыве в ядерном комплексе Шахид Резаей Неджад некоторыми антиреволюционными СМИ Организация по атомной энергии объявила, что никакой аварии на ядерном объекте не произошло.

Представители AEOI сообщили, что заявления СМИ были направлены на то, чтобы спровоцировать террористический и разжигающий войну режим Израиля для продвижения пропагандистских кампаний, последующего давления США на иранцев.

AEOI подчеркнула, что опубликованные в сети спутниковые снимки также не связаны с ядерным комплексом.