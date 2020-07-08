Тегеран, , 08:06 — REGNUM Спикеры тунисского, японского и украинского парламентов в отдельных посланиях поздравили своего иранского коллегу Мохаммеда Бакера Калибафа с избранием и подчеркнули важность укрепления межпарламентских отношений с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июля.

Председатель Ассамблеи представителей народа Туниса Рашед Ганнуши заявил, что укрепление братских связей между Ираном и Тунисом приведет к активизации сотрудничества в соответствии с интересами обеих стран. Он пожелал успеха Калибафу и благополучия иранскому народу.

Между тем председатель Палаты советников Японии Акико Санто в своем послании поздравил Калибафа с избранием на пост спикера парламента, выразив надежду на развитие комплексных отношений между двумя государствами.

Тем временем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду на укрепление отношений между Ираном и Украиной. Он также подчеркнул важность

укрепления и поддержания межпарламентских связей, отметив значимость Исламской Республики в ближневосточном регионе и мире.