Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.

Ранее в бюджет планировали включить для этих нужд $250 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае США передали Украине партию военной помощи на сумму $25 млн.

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