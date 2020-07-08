Тегеран, , 08:42 — REGNUM 7 июля посол Австралии в Иране Линдалл Сакс заявила, что обе страны имеют культурную близость и действуют аналогично, поддерживая обездоленных и нуждающихся во всем мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с главой Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Каримом Хеммати она заявила, что Австралия приняла соответствующие меры по защите тех лиц, кто пострадал от коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Поддержка на самом деле является отражением близости и теплоты 50-летних отношений между двумя странами. У нас проживают 60 000 австралийцев иранского происхождения, что очень эффективно сказывается на дружественных двусторонних связях», — сказала Линдалл Сакс.

«Правда, географически между двумя странами существует большое расстояние, но расстояние не означает, что они не могут помочь друг другу, когда это необходимо. Австралия имеет большой опыт в борьбе с пожарами и засухой, и страна рада поделиться своим опытом с другими государствами», — подчеркнул австралийский посол.

Хеммати, в свою очередь, сказал, что встреча была проведена для обмена опытом борьбы с коронавирусом, отметив, что иранское общество Красного Полумесяца является одним из пяти ведущих национальных обществ в мире и одним из самых мощных обществ на Ближнем Востоке.

Он также подчеркнул, что сотрудничество и двустороннее взаимодействие между иранским Красным Полумесяцем и австралийским Красным Крестом в области гуманитарных мер достойны похвалы.