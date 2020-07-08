Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Правозащитные организации продолжат «рекламный» бойкот социальной сети Facebook, поддержанный компаниями по всему миру, поскольку не удовлетворены ответом руководства Facebook на их требования удалять из сети сообщения носящие «расистский характер» или «вводящие в заблуждение». Заявление об этом было опубликовано 7 июля на сайте американской неправительственной организации Free Press.

Из заявления следует, что один из руководителей Free Press (также поддержавшей бойкот) Джессика Гонсалес принимала участие в прошедшей 7 июля в режиме телеконференции встрече руководителей правозащитных организаций с главой Facebook Марком Цукербергом и операционным директором компании Шерил Сэндберг.

По словам Гонсалес, руководство компании не взяло на себя обязательств «по искоренению в конкретные сроки в Facebook ненависти и дезинформации», а продемонстрировало прежнюю позицию «в попытке успокоить нас, не выполняя наши требования».

«Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесётся к нашим требованиям серьезно», — заявила Гонсалес.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг 7 июля встретятся с представителями трёх неправительственных правозащитных организаций, которые инициировали бойкот рекламодателями социальной сети этой американской компании.

Напомним, к бойкоту социальной сети Facebook присоединились уже многие компании по всему миру, включая такие крупные, как Microsoft, Coca-Cola, Levi Strauss, Unilever, Verizon, Starbucks, Ben & Jerry's, Eddie Bauer и другие.

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