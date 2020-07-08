Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Только один пограничный переход на границе с Турцией предложит сохранить Россия для доставки гуманитарной помощи по земле. Об этом говорится в распространённом заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

«Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб Аль-Хава», — объяснил он.

Напомним, режим упрощённой доставки гуманитарных грузов в охваченную конфликтом страну действует с июля 2014 года. Ранее в 2020 году число пунктов по решению Совбеза ООН сократили с четырёх до двух, однако сирийские войска взяли под контроль удерживаемые боевиками территории, и необходимость во втором пункте пропуска отпала, так как Сирия самостоятельно смогла доставлять грузы в регионы.

В результате Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции, продлевающей работу двух погранпереходов, предложив сохранить только один.

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