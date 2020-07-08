Прага, , 01:26 — REGNUM В Чехии отказались комментировать упоминание их страны в качестве посредника в деле передачи шпионской информации от советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова в США. Об этом 7 июля сообщает сетевое издание Denik N.

«Без комментариев», — заявил журналистам первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в ответ на вопрос, передавал ли Сафронов сведения спецслужбам страны.

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны некоторые подробности по делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был арестован 7 июля.

Адвокаты Сафронова после заседания Лефортовского суда Москвы, где журналисту была избрана мера пресечения, сообщили, что его обвиняют в передаче секретных сведений разведке Чехии, которая, в свою очередь, действовала под руководством США.

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