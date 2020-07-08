Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет восстановлено, если бывший американский вице-президент Джо Байден одержит победу на предстоящих в стране президентских выборах. Об этом 7 июля политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, граждане Соединенных Штатов чувствуют себя в гораздо большей безопасности, когда государство участвует в развитии мирового здравоохранения, в том числе и с помощью таких структур как ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил официально американский Конгресс о выходе страны из ВТО.

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