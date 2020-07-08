Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Соединённые Штаты вводят визовые ограничения против чиновников из Китая, которые причастны к ограничению в Тибет, заявил 7 июля журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая», — сказал он.

К числу причастных он отнёс лиц, которые разрабатывают или реализуют меры, связанные с доступом иностранцев в тибетские районы.

Помпео добавил, что санкции вводятся в связи с препятствованием поездкам в Тибет американских дипломатов и других официальных лиц. Такое положение дел, по словам госсекретаря, ухудшает ситуацию с правами человека в Китае и экологическую обстановку в верховьях крупнейших рек Азии.

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