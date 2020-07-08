Нью-Йорк, США, , 00:42 — REGNUM Правом вето воспользовались Россия и Китай при рассмотрении проекта резолюции Совета Безопасности ООН по продолжению поставок гуманитарной помощи Сирии через турецкую границу, 7 июля сообщается на сайте организации.

Остальные 13 членов СБ ООН высказались «за» принятие документа. Проект не был принят из-за запрета со стороны двух постоянных членов совета.

Решение РФ объясняется тем, что разрабатывающие проект резолюции Германия и Бельгия решили не учитывать мнение России, призывающей сократить число пропускных пунктов на сирийско-турецкой границе, которые не подконтрольны Дамаску.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Россия также наложила вето в Совете Безопасности ООН при голосовании за созданный Бельгией, Германией и Кувейтом проект резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи в Сирии.

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