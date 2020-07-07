Киев, , 23:49 — REGNUM Национальная полиция Украины задержала в Киеве двух граждан Российской Федерации, планировавших «серию тяжких преступлений».

Об этом 7 июля сообщает пресс-служба украинской Нацполиции.

«Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран», — указано в сообщении пресс-службы.

В итоге «спецоперации» двое мужчин были задержаны в Шевченковском районе украинской столицы.

По утверждению пресс-службы, сейчас полиция готовит материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

По каким соображениям избраны такие мягкие меры в отношении «членов вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы», не сообщается.

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