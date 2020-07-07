Бразилиа, 7 июля 2020, 23:39 — REGNUM У президента Бразилии Жаира Болсонару нашли коронавирус. Об этом он сам заявил журналистам 7 июля в своей резиденции.
По словам Болсонару, его последний тест на коронавирус дал положительный результат.
«Результат положительный», — сказал Болсонару.
При этом он отметил, что каких-то тяжелых симптомов у него нет и чувствует он себя хорошо, а «по сравнению со вчерашним днем — очень хорошо».
«Я даже хотел бы сейчас пройтись, но по рекомендации врачей не буду этого делать», — подчеркнул Болсонару.
Примечательно, что во время пресс-конференции Болсонару был в маске, но журналисты не соблюдали социальную дистанцию и и держали свои микрофоны рядом с президентом Бразилии.
Болсонару добавил, что продолжит исполнять свои обязанности, общаясь с помощниками и министрами посредством видеоконференции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болсонару 6 июля сообщил, что у него появились симптомы COVID-19. При этом ранее уже появлялась информация о заражении Болсонару коронавирусом, но она не подтверждалась.