Бразилиа, , 23:39 — REGNUM У президента Бразилии Жаира Болсонару нашли коронавирус. Об этом он сам заявил журналистам 7 июля в своей резиденции.

По словам Болсонару, его последний тест на коронавирус дал положительный результат.

«Результат положительный», — сказал Болсонару.

При этом он отметил, что каких-то тяжелых симптомов у него нет и чувствует он себя хорошо, а «по сравнению со вчерашним днем — очень хорошо».

«Я даже хотел бы сейчас пройтись, но по рекомендации врачей не буду этого делать», — подчеркнул Болсонару.

Примечательно, что во время пресс-конференции Болсонару был в маске, но журналисты не соблюдали социальную дистанцию и и держали свои микрофоны рядом с президентом Бразилии.

Болсонару добавил, что продолжит исполнять свои обязанности, общаясь с помощниками и министрами посредством видеоконференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болсонару 6 июля сообщил, что у него появились симптомы COVID-19. При этом ранее уже появлялась информация о заражении Болсонару коронавирусом, но она не подтверждалась.