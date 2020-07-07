Москва, , 23:07 — REGNUM Следствие считает спецслужбы США конечными получателями секретной информации, которую добывал Иван Сафронов, сообщил 7 июля журналистам адвокат задержанного по подозрению в госизмене Иван Павлов.

По его словам, следственные материалы в отношении Сафронова состоят из семи томов. Кроме того, следствие располагает доказательствами того, что Сафронов согласился работать на иностранную разведку из корыстных побуждений.

Адвокат уточнил, что спецслужбы США получали секретные сведения от Сафронова через сотрудников спецслужб Чехии.

Напомним, 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца по подозрению в государственной измене нового советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова.

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