Париж, , 23:53 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 7 июля совершил визит в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Целью визита стала подготовка к возобновлению диалога между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это первый визит косовского премьер-министра в Елисейский дворец за последние 10 лет. Хоти заверил Макерона в том, что Косово нацелено выполнить все необходимые шаги для того, чтобы доказать свою устремленность к евроинтеграции как единственному пути к миру, стабильности и процветанию этого региона Европы. Вследствие этого, руководство Косово полно решимости участвовать в процессе диалога с Сербией, который должен завершиться взаимным признанием и нормализацией отношений между двумя странами.

Помимо диалога между Сербией и Косово, стороны обсудили перспективы евроинтеграции региона Западные Балканы, а также вопрос о либерализации визового режима между Косово и ЕС.

Хоти пригласил французского президента нанести ответный визит в Косово, на что тот согласился, пообещав приехать «в удобное время».

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