Дамаск, , 22:47 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией В северо-восточной части Сирии в городе Тель-Абъяд взорвался заминированный автомобиль, сообщают 7 июля в соцсетях очевидцы происшествия.

По предварительной информации, в результате взрыва погибли восемь человек, 27 ранены.

Ряд источников утверждает, что трое из погибших — дети.

Также сообщается. что при взрыве погибли несколько террористов, которым могло принадлежать взрывное устройство.

Взрыв прогремел возле штаба одной из террористических группировок на площади Фурн.

Напомним, город Тель-Абъяд в сирийской провинции Ракка, расположен возле границы с Турцией и в данный момент контролируется протурецкими незаконными вооруженными формированиями.

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