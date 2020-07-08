Москва, , 08:56 — REGNUM Ситуация с COVID-19 непредсказуема, считают ученые. Они не рискуют делать прогнозы относительно пандемии.

« Мы находимся в положении, когда трудно делать какие-то прогнозы. За эти четыре-пять месяцев много иллюзий рассеялось относительно того, как будет развиваться ситуация дальше », — заявил на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» ведущий американский вирусолог, работающий в FDA (Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) Константин Чумаков.

Выходец из России, потомок выдающегося советского вирусолога, основателя Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН академика Михаила Чумакова отметил особое значение российских разработок в борьбе с пандемией. Речь в первую очередь о защите людей за счет врожденного иммунитета.

Проблема в том, что вакцину создать весьма сложно. На этом пути есть ряд вопросов, на которые пока ответа нет. Первый — возникает ли иммунитет у переболевших. Если да, то какой? Надолго ли его может хватить? И еще — насколько безопасна и эффективна та или иная вакцина? Какова вероятность её успешного внедрения и практичность?

« Существует еще врожденный иммунитет , — отметил вирусолог Чумаков. — Давно было известно, что многие живые вакцины, такие, как БЦЖ, вакцина против кори, полиомиелитная вакцина, они способны сильно стимулировать этот врожденный иммунитет, который защищает против широкого спектра других патогенов как вирусных, так и бактериальных ».

Примечательно, что этот эффект может длиться несколько месяцев, пока в организме циркулирует интерферон. Это обстоятельство нельзя игнорировать. К сожалению, констатирует ученый, «только сейчас важность этого врожденного иммунитета становится понятна». Как и важность использования неспецифических, но проверенных вакцин от других инфекций.

« Необходимо, чтобы это направление развивалось и в России, потому что эта вся идея вышла из России , — подчеркнул Константин Чумаков. — Я могу похвастаться семейными связями, потому что впервые эту идею высказала моя мама Марина Константиновна Ворошилова еще 50 лет назад. В Институте полиомиелита тогда показали, что эффективность живой полиомиелитной вакцины против гриппа во время сезонной вспышки этого заболевания давала снижение в 3,8 раза. То есть снижение заболеваемости гриппом у привитых живой полиомиелитной вакциной было больше, чем от специфической вакцины от гриппа ».

На фоне сказанного весьма перспективной, как отмечал неоднократно глава РАН Александр Сергеев, является цельновирионная вакцина, разрабатываемая в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им М. П. Чумакова. Полученные данные позволяют считать, что эволюция вируса, вызывающего ковид, происходит с низкой скоростью. А потому вряд ли для него понадобятся, как для гриппа платформы, постоянные сезонные смены, сообщил директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

« Мы считаем, что цельновирионная вакцина — это вакцина первого выбора, поскольку она имеет наиболее полный иммунный ответ. Для нас существенно, что известна платформа для её производства. Если взять 12 или 14 вакцин США и России, из них практически все цельновирионные », — подчеркнул Айдар Ишмухаметов.

По его словам, разработана дорожная карта создания вакцины. Доклинические испытания завершатся в августе. А к январю уже возможно получение лицензии. Производственный потенциал — 7−10 млн доз в год. При этом никто не отменяет необходимости разработки других вакцин, поскольку «популяция гетерогенна».

"Есть заболевшие, которые болеют второй раз, есть хорошо проболевшие, но не имеющие тем не менее антител, то есть вполне возможно, на каком-то этапе та панель вакцин, которая сегодня разрабатывается, может и сохраниться в зависимости от первичного иммунного статуса, от возраста и так далее » — отметил ученый.

Есть вероятность, что массовая вакцинация от COVID-19 не потребуется, поскольку у людей идет формирование коллективного иммунитета. А так как вирусологи не уверены, что он будет стерилизующим, то есть способным прекращать циркуляцию вируса, надо говорить о так называемых «нишевых вакцинах» — для максимально уязвимых групп населения. В этом случае как раз вполне хватит 7−10 млн доз.

Сегодня разработчики предлагают очень технологичные, «модные» вакцины, но за счет этого процесс завершения испытаний затягивается. Ведь препарат должен доказать свою эффективность и, главное, безопасность. В этом смысле уже проверенные годами вакцины — цельновирионные — своего рода «автомат Калашникова».

Особую надежду ученые возлагают на энтеровирусы в борьбе с нынешней пандемией. Ведь ковид — респираторное заболевание, как и грипп, а грипп с энтеровирусами не дружит. Поэтому замечено, когда в летнее время, особенно в странах с невысокой гигиеной, появляется энтеровирус, грипп уходит. Возможно, такая же судьба ожидает и COVID-19.

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