Москва, 8 июля 2020, 08:56 — REGNUM Ситуация с COVID-19 непредсказуема, считают ученые. Они не рискуют делать прогнозы относительно пандемии.
Выходец из России, потомок выдающегося советского вирусолога, основателя Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН академика Михаила Чумакова отметил особое значение российских разработок в борьбе с пандемией. Речь в первую очередь о защите людей за счет врожденного иммунитета.
Проблема в том, что вакцину создать весьма сложно. На этом пути есть ряд вопросов, на которые пока ответа нет. Первый — возникает ли иммунитет у переболевших. Если да, то какой? Надолго ли его может хватить? И еще — насколько безопасна и эффективна та или иная вакцина? Какова вероятность её успешного внедрения и практичность?
Примечательно, что этот эффект может длиться несколько месяцев, пока в организме циркулирует интерферон. Это обстоятельство нельзя игнорировать. К сожалению, констатирует ученый, «только сейчас важность этого врожденного иммунитета становится понятна». Как и важность использования неспецифических, но проверенных вакцин от других инфекций.
На фоне сказанного весьма перспективной, как отмечал неоднократно глава РАН Александр Сергеев, является цельновирионная вакцина, разрабатываемая в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им М. П. Чумакова. Полученные данные позволяют считать, что эволюция вируса, вызывающего ковид, происходит с низкой скоростью. А потому вряд ли для него понадобятся, как для гриппа платформы, постоянные сезонные смены, сообщил директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
По его словам, разработана дорожная карта создания вакцины. Доклинические испытания завершатся в августе. А к январю уже возможно получение лицензии. Производственный потенциал — 7−10 млн доз в год. При этом никто не отменяет необходимости разработки других вакцин, поскольку «популяция гетерогенна».
Есть вероятность, что массовая вакцинация от COVID-19 не потребуется, поскольку у людей идет формирование коллективного иммунитета. А так как вирусологи не уверены, что он будет стерилизующим, то есть способным прекращать циркуляцию вируса, надо говорить о так называемых «нишевых вакцинах» — для максимально уязвимых групп населения. В этом случае как раз вполне хватит 7−10 млн доз.
Сегодня разработчики предлагают очень технологичные, «модные» вакцины, но за счет этого процесс завершения испытаний затягивается. Ведь препарат должен доказать свою эффективность и, главное, безопасность. В этом смысле уже проверенные годами вакцины — цельновирионные — своего рода «автомат Калашникова».
Особую надежду ученые возлагают на энтеровирусы в борьбе с нынешней пандемией. Ведь ковид — респираторное заболевание, как и грипп, а грипп с энтеровирусами не дружит. Поэтому замечено, когда в летнее время, особенно в странах с невысокой гигиеной, появляется энтеровирус, грипп уходит. Возможно, такая же судьба ожидает и COVID-19.
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