Калининград, , 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.

Задержанные вели идеологическую обработку мигрантов из стран Центральной Азии с целью их дальнейшей отправки в зоны боёв.

«Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — цитирует агентство сообщение представителя ФСБ Екатерины Исправниковой.

Операцию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления.

По месту жительства задержанных в ходе обысков была обнаружена экстремистская литература, флаги и другая атрибутика террористической группировки.

Читайте ранее в этом сюжете: У задержанного за подготовку теракта астраханца дома нашли арсенал оружия