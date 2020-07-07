Москва, , 21:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласен с решением ЕСПЧ и считает, что депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) должен обратить внимание на название документа: «Рашкин против России».

«Что касается Рашкина, остаюсь при своем мнении — он должен извиниться. Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен «Рашкин против России». В этом и есть смысл происходящего», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕСПЧ обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7,8 тыс. Решение ЕСПЧ стало итогом рассмотрения жалобы Рашкина на вынесенное еще в 2010 году решение Ленинского районного суда Саратова. Тогда суд обязал Рашкина выплатить 1 млн рублей по иску тогда вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»), тот упомянул на митинге 7 ноября 2009 года фамилию Володина среди людей, виновных, по мнению коммуниста, «в преступлениях перед народом и русской нацией». Сам Володин просил взыскать 5 млн рублей.

Комментируя решение ЕСПЧ, Володин напомнил, что депутат Госдумы Рашкин в 2009 году, выступая на митинге, так оценил события 1991 года: «Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на … Володиных… Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

»В 1991 году я работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал, в управлении страной не участвовал. При этом сам Рашкин в начале 90-х годов работал в партийных структурах КПСС. К кому эти угрозы «кровью смыть позор»? Ко мне? Рашкин либо всё перепутал, либо умышленно искажает. Но он обратился в Европейский суд по правам человека и настаивает на своем, а значит, делает это осознанно. Обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред, и как прямую угрозу», — отметил спикер Госдумы.

«Просто удивительно — прошло 11 лет, насколько можно всё перевернуть. Он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют. Может, ЕСПЧ не дочитал высказывания Рашкина? Из той части их решения, которая опубликована, невозможно сделать вывод о том, что утверждал Рашкин. Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен», — подчеркнул Володин.