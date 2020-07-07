Киев, , 20:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов понести ответственность за нарушение им законодательства при подаче декларации о доходах. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Сообщается, что Зеленский сам уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.

Речь идет о доходах от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму $188 тысяч, которые семья Зеленского получила в 2019 году. При этом в том же году семья Зеленского приобрела ОВГЗ на сумму $191,7 тыс. Так как стоимость этих облигаций превышает 50 прожиточных минимумов, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Но в реестре такой информации нет.

«Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в офисе президента Украины.