Токио, , 08:59 — REGNUM По мнению официального Токио, нет никаких препятствий к продолжению переговоров с Россией по поводу российских Южно-курильских островов. О том, почему в Японии продолжают тешить себя надеждами на получение российских островов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Тосимицу Мотэги The Official CTBTO Photostream

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, например, так и заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено упорно вести переговоры до достижения ожидаемого результата. Таким образом, для Мотэги принятие специальной поправки к российской Конституции, которая еще раз усиливает нерушимость территориальной целостности, ровным счетом ничего не значит.

Хотя понять такое игнорирование реальности трудно, ведь когда ведутся переговоры, обе стороны ожидают положительного результата. На что же надеются Мотэги и его «упорные» единомышленники в Японии?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Правительство Абэ: плохая мина при плохой игре».