Токио, , 09:01 — REGNUM С японского берега продолжают вести информационный обстрел Китая, обвиняя его в страшных деяниях, из которых коронавирус только первое звено в цепи. Что же пытаются инкриминировать Китаю его ненавистники в Японии, как они видят «преступную связь» Пекина и Москвы и почему такую ярость они проявляют именно сейчас, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии автора статьи, опубликованной в японских СМИ, Россия и Китай слишком уж упорно отстаивают собственный суверенитет, подкрепляя свои усилия серьезными возможностями в сфере современных вооружений. Мало того, Китай, как считает японский автор, прикрываясь борьбой с коронавирусом, ведет развернутую и масштабную разведку по всему миру.

Впрочем, вдоволь набросав обвинений в адрес «агрессивных» Москвы и Пекина, автор как-то упустил из виду, что активность как России, так и Китая, которую он сам упоминает, сосредоточена либо на их территории, либо в непосредственной близости от их границ. А, значит, причины такой активности лежат в отражении чьей-то чужой агрессии, не так ли?

Читайте подробности в материале Владимира Павленко «Американские сателлиты усердствуют в информационной войне».