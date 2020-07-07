Берлин, , 20:10 — REGNUM Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла сегодня, 7 июля, из германского порта Мукран на севере Германии. Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Trafficи Myshiptracking.

Известно, что баржа покинула логистическую базу проекта «Северный поток — 2», где хранятся трубы для его достройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне власти Дании выдали оператору газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство трубопровода в датских водах. Разрешение содержит указание, что при прокладке трубопровода можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным. При этом к работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.

Напомним, что у России есть два судна, способных достроить «Северный поток — 2» после того, как западные компании отказались это делать из-за страха перед санкциями США.

Эта та самая якорная баржа «Фортуна» с якорным позиционированием, а также трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который также находится сейчас в Мукране.