Бишкек, , 19:42 — REGNUM Первая волна заражения коронавирусом в Киргизии, равно как и во всем мире, еще не закончилась, но уже пора готовиться ко второй волне, которая может случиться осенью. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией внял предупреждениям мировых ученых-эпидемиологов и уже начал готовить план по противодействию второй волне COVID-19.

Вместе с тем, глава правительства отметил, что власти Киргизии не могут вновь ввести жесткие ограничения, пытаясь снизить резко возросшее количество заразившихся коронавирусом.

«Мы не можем опять останавливать экономическую деятельность, потому что это приведет к спаду экономики, когда придет вторая волна коронавируса», — пояснил он.