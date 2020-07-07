Севастополь, , 19:35 — REGNUM Российские военные моряки взяли на контроль корабельную группу НАТО, вошедшую в Чёрное море, сообщает 7 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Слежение за постоянной минно-тральной группой НАТО осуществляется силами и средствами Черноморского флота России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин «Тамбре» ВМС Испании, «Гаэта» ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Чёрного моря», — указано в сообщении центра.

Напомним, в последних числах июня 2020 года в Чёрное море вошёл ракетный эсминец ВМС США «Портер», вооруженный крылатыми ракетами. Он был взят на сопровождение силами и средствами Южного военного округа.

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