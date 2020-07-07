Севастополь, , 19:24 — REGNUM Корабли нескольких стран-членов военного блока НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает 7 июля российский Национальный центр управления обороной.

По информации центра, речь идёт о минно-тральной группе в состав которой входит флагманское судно — плавучая база снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, испанский тральщик «Тамбре» и ральщик «Гаэта» ВМС Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах июня 2020 года в Чёрное море входил ракетный эсминец ВМС США «Портер» с крылатыми ракетами на борту. Его взяли на споровождение силы и средства Южного военного округа.

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