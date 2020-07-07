Москва, , 19:15 — REGNUM Оскорбивших граждан чиновников ждет увольнение и возможен запрет занимать определенные должности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия»).

«Законопроектом устанавливается в том числе дисквалификация для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. При этом необходимо учитывать, что применение дисквалификации повлечет за собой прекращение служебного контракта с увольнением с гражданской и муниципальной службы. То есть нужно, прежде чем какие-то действия делать, задуматься, что будет потом, и будет создана реальная возможность установления запрета занимать определенные должности лицам, позволяющим себе подобные, мягко говоря, неподобающее действия», — заявил Брыкин.

Он полагает, что возможность применения дисквалификация будет носить превентивный характер.

Принятие законопроекта обусловлено «увеличением количества случаев оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности», отметил парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для чиновников за хамство. Штрафы составят до 150 тыс. рублей, также предполагается дисквалификация.

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