Ижевск, , 18:36 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов избран секретарем регионального отделения «Единой России». Соответствующее решение принято в ходе партийной конференции, сообщает пресс-служба республиканского отделения партии.

Выступая на конференции Бречалов отметил, что для усиления и эффективности партии работа будет серьезно переформатирована. Он выразил готовность работать «плечом к плечу» с каждым из партийцев для повышения уровня поддержки и авторитета «Единой России» в Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в период выдвижения на пост главы Удмуртии Бречалов не состоял в партии, при этом выдвигался от «Единой России» и занял пост главы республики по итогам выборов в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он вступил в партию, получив партбилет из рук председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

24 марта в этом году Бречалов принял участие во встрече Медведева с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии. Позднее президиум генерального совета «Единой России» утвердил кандидатуры глав субъектов, которые пока возглавят региональные отделения партии в качестве исполняющих обязанности, в том числе была утверждена кандидатура главы Удмуртии.

Читайте также: Глава Удмуртии стал и.о. секретаря регионального отделения «Единой России»