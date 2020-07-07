Тбилиси, , 18:26 — REGNUM Команда олигарха Бидзины Иванишвили завела Грузию в тупик и наносит урон ее имиджу, считает один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, который посвятил свой брифинг рассматриваемому американскими законодателями законопроекту об условиях оказания Грузии финансовой помощи.

В документе, на который ссылается оппозиционер, говорится о том, что США окажут Грузии в 2021 году финансовую помощь на $132 млн, но выплата 15% этой помощи может быть приостановлена до тех пор, пока госсекретарь не представит комитету по ассигнованиям отчет о действиях правительства Грузии по усилению демократии, борьбе с коррупцией, утверждению верховенства закона и защите иностранных бизнесменов. При этом, США не прекратят финансирование программ, направленных на усиление демократии, установление верховенства закона, развитие гражданского общества и СМИ.

По мнению Бокерии, такая «предосторожность» Вашингтона вызвана именно политикой нынешнего правительства, которое продолжает наносить урон интересам и имиджу Грузии как внутри страны, так и за ее пределами. По его словам, таких предупреждающих сигналов от стратегического партнера Грузия со времен Эдарда Шеварднадзе не получала.

«Вместо того, чтобы в такое сложное время на международной арене лоббировать свободную торговлю с США и дополнительную помощь для нашей страны, мы получаем от нашего стратегического партнера крайне тревожные сигналы, каких не получали после 2003 года и последний из которых был выслан там в эпоху Шеварднадзе. Сегодня велико возмущение шагами Иванишвили, который завел нашу страну в тупик», — подчеркнул Гига Бокерия.

Одним из таких тупиковых шагов оппозиционер считает нерешительность правительства Грузии в вопросе открытия границ и международного сообщения.

«Вместо того, чтобы снять давление с наших граждан в то время, как Евросоюз открыл нам границы, и дать нашим гражданам шанс не впасть в нищету, не обанкротиться, мы видим, как правительство делает шаги, прямо вредящие нашей стране», — заявил Бокерия.

Как известно, правительство Грузии не торопится с решением о возобновлении регулярного авиасообщения, что объясняет сложной эпидситуацией в странах, в которые выполнялись прямые авиарейсы.