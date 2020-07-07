Москва, , 18:18 — REGNUM Сегодня, когда в мире развязана борьба с памятниками, Россия и Белоруссия защищают правду о Победе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое проходит 7 июля в режиме видеоконференции.

«Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он также обратил внимание на то, что вопрос защиты исторической памяти теперь зафиксирован в Конституции РФ, поправки были поддержаны подавляющим большинством граждан РФ.

Володин также отметил, что 30 июня президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому Солдату во Ржеве.

«Это народный памятник. Граждане России, Беларуси, других стран СНГ жертвовали на его строительство личные средства», сказал он, на строительство памятника было собрано порядка 400 млн рублей.

В то же время в Белоруссии идет реставрация мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».