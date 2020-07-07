Тбилиси, , 18:17 — REGNUM Грузинский эксперт Хатуна Лагазидзе считает российскую пропаганду очень активной и сильной как в США, так и на постсоветском пространстве, а Грузию в этом смысле — «беззащитной и совершенно открытой для российской дезинформации». Об этом она заявила в пространном интервью изданию «Квирис палитра», где вместе с другими вопросами анализирует и протекающие в России процессы и их влияние на мир и Грузию. И проводит определенные параллели между влиянием российской пропаганды на США и Грузию.

«Риторика, что часть американской политэлиты служит России, — чисто российская пропаганда. Кремль, с одной стороны, пытается пошатнуть у американских избирателей доверие к собственному правительству, а с другой стороны — породить у американских стратегических партнеров сомнения в мощи Америки. Если граждане подобных Грузии стран подумают, что даже американская политэлита торгуется с Россией, посудите сами, к каким результатам это может привести», — поясняет эксперт.

По ее мнению, Россия очень хорошо манипулирует слабыми точками разных стран. Лагазидзе считает, что и антирасистское движение в США, усилившееся после убийства Флойда, пробудила дезинформационная политика России. И если в США основой для своей пропаганды Россия, по предположению грузинского эксперта, избрала проблемы с расизмом, то в Грузии она использовала для этого тему сексуальных меньшинств.

«В нашей стране границы информационной безопасности абсолютно разрушены. Можно сказать, что мы без борьбы объявили капитуляцию в информационной войне с Россией. Поэтому мы полностью открыты для российской дезинформации, так же, как и для денег, которые поступают для поддержки определенных групп общества и финансирования некоторых политических партий», — подчеркнула Лагазидзе.