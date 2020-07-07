Минск, , 18:14 — REGNUM Призывы к участию 3 августа в «пробной общенациональной забастовке» продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса получили негативную оценку в генеральной прокуратуре Белоруссии. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства, опубликованном 7 июля.

Согласно официальному сообщению, призывы к забастовке распространяются на различных ресурсах сети Интернет, в том числе Telegram-каналах. «При этом до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий», — считают белорусские прокуроры.

«По утверждению анонимных провокаторов, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (далее — ТК) не является прогулом, в связи с чем опоздание в пределах обозначенного периода времени для участия в открытой забастовке не повлечет угрозы увольнения, — сказано в заявлении. — Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным «рекомендациям».

Генпрокуратура постсоветской республики признала, что «на основании статей 11 и 388 ТК работники имеют право на забастовку — временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав».

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«Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины», — сказано в сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

При этом отмечено, что решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной Трудовым Кодексом процедуры — на собрании или конференции работников предприятия (организации). представительный орган работников обязан уведомить нанимателя о предстоящей забастовке в письменной форме не позднее двух недель до её начала.

Прокуроры и судьи могут признать забастовку незаконной. В связи с этим её участники могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности.

«Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность», — сказано в заявлении белорусской генпрокуратуры.

Участие в забастовке может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок, а это «основание для привлечения работника к дисциплинарной ответственности (могут быть объявлены замечание, выговор и т.д.)». Прокуроры отметили также, что может дойти до увольнения при наличии предыдущих дисциплинарных взысканий.

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