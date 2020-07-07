Москва, , 18:07 — REGNUM С поддержкой поправок к Конституции в России начался новый исторический этап консолидации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Это, несомненно, отражение нового исторического этапа консолидации нашего общества. Важно, что в отличие от 1993 года это произошло на основе единых, широко разделяемых ценностей, и эти ценности как раз нашли отражение в поправках к Конституции. Это и традиционные ценностей семьи, поддержка детей, воспитание и обучение детей, это и социальная ответственность государства, и вообще социальная взаимопомощь. Это укрепление суверенитета территориальной целостности и независимости государства, закрепление миротворческой роли России, это теперь конституционных принцип, что Россия обеспечивает безопасность в мире. Конечно, это ценности, связанные с уважением труда в обществе, в целом человека труда. Никогда еще в Конституции не была прописана ценность труда», — заявил Долгов.

В ходе всероссийского голосования была поддержана «Конституция абсолютного большинства», отметил сенатор.

«По сути очень важно сопоставить и количество проголосовавших по сравнению с 1993 годом — совершенно другая картина: 20 млн человек плюсом проголосовало избирателей по сравнению с 1993 годом. Это огромная армия избирателей, которая присоединилась к поддержке положений и 53% практически от списочного состава. Второй раз в истории современной России, когда больше половины списочного состава избирателей голосуют «за», вообще голосуют «за», в данном случае проголосовали «за» поправки к Конституции. Это создает абсолютную легитимность не только поправкам, но и всей Конституции, то есть всей архитектуре Конституции», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, всероссийское голосование — это фактически референдум курсу президента РФ Владимира Путина, курсу на укрепление современной России.

«Это, несомненно, вотум доверия президенту, хотя об этом в поправках речи не шло, ‑ и более чем убедительный вотум доверия. Это принципиально важно, учитывая, что одна из ключевых задач поправок — это формирование единой системы публичной власти, более ответственной перед народом и более эффективной на всех уровнях. Поэтому то, что было доверие президенту и его курсу, принципиально важно. Это гарантия того, что это сработает, что будет создана такая система власти, которая предусматривается поправками», — рассуждает Долгов.

Совфед уже принимает активно участие в работе над законопроектами в развитие заложенных Основным законом норм.

«Народ своё слово сказал, теперь важно максимально в короткие сроки, но качественно подготовить все необходимые законы для того, чтобы эти поправки заработали как можно быстрее — за исключением тех поправок, которые являются нормами прямого действия, такие тоже есть, они уже заработали с 4 июля. А там, где нужны законы, это будет сделано максимально быстро и качественно», — заявил сенатор.

«Эти законы — направленные на защиту фундаментальных прав граждан, и соответственно, вместе с гражданами они должны разрабатываться», — уверен Долгов.