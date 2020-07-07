Бишкек, , 17:59 — REGNUM За каждым из стационаров, в которых лечат пациентов с коронавирусом и пневмонией, будет закреплен член правительства, который будет контролировать ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, комментируя жалобы на то, что некоторые руководители больниц отказываются госпитализировать больных, придерживая места для «своих».

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По словам высокопоставленного чиновника, власти республики намерены бороться с подомным проявлением «кумовства» и принимать жесткие меры в отношении таких главврачей.

«Представители правительства будут тесно работать с руководством больниц, если будет нужно — то даже круглосуточно. Больницам нужен внешний контроль. Поступившие жалобы будут расследоваться», — пообещал Боронов.

ИА REGNUM напоминает, что за время, прошедшее с момента объявления пандемии коронавируса (с марта 2020 года) в Киргизии от COVID-19 умерли 99 человек. За тот же период от внебольничной пневмонии в республике скончались 224 человека.