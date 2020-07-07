Москва, , 18:22 — REGNUM Инициативная группа курьеров Delivery Club и профсоюз «Курьер» объявили с 7 июля начало бессрочной приостановки трудовой деятельности вплоть до полной выплаты задолженности по зарплате. Об этом они рассказали в своем видеообращении, размещенном на канале YouTube.

Основанием для забастовки является статья 142 Трудового кодекса РФ — задержка заработной платы более чем на 15 дней. Инициативная группа и профсоюз призывают всех курьеров принять участие в забастовке.

Почти триста курьеров компании Delivery Club находятся в бедственном положении из-за задержек выплаты зарплаты на два месяца. Часть курьеров осталась без жилья, люди ночуют на лавочках в парках Москвы и в подъездах жилых домов. На сегодняшний день они лишены средств на еду, им нечем кормить своих детей. Их отчаянная ситуация напоминает положение рабочих времен Гюго и Золя.

Ещё 3 июля профсоюз «Курьер» и 70 курьеров, работающих в Delivery Club, заявили о своих коллективных требованиях к руководству:

немедленно выплатить зарплату всем курьерам (290 человек);

заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг;

прекратить принуждение курьеров переходить на форму самозанятости;

полностью отменить систему штрафов;

немедленно восстановить незаконно уволенных курьеров.

Профсоюз «Курьер» и обманутые курьеры Delivery Club так и не получили полной выплаты заработной платы до конца рабочего дня 6 июля, несмотря на то, что работодатель обещал им закрыть все свои долги по зарплате.

Также курьерами были написаны коллективные обращения в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по Статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Delivery Club — крупнейший сервис доставки еды в России, запущенный в 2009 году. C 2016 года сервис запустил свою логистическую службу.

Ежемесячно сервис выполняет свыше 3,5 млн заказов, по итогам 2019 года выручка составила 4,46 млрд рублей. Платформа объединяет свыше 16 300 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 150 городах страны. Собственная служба доставки работает 70 городах с населением свыше 45 млн человек.

В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline), которую создают Mail.ru Group (MRG) и Сбербанк.

Профсоюз «Курьер» и обманутые курьеры призвали широкую общественность к солидарности и распространению информации в социальных сетях о бедственном положении сотрудников службы курьерской доставки, выполняющих важную функцию по снабжению населения продовольствием в условиях режима самоизоляции.

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