Москва, , 17:44 — REGNUM В попытках необоснованной критики главы ЦИК Эллы Памфиловой представителями оппозиции есть две составляющих, и «обе очень интересные», считает генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Во-первых, оппозиция не смогла завалить голосование по поправкам к конституции, потому что ничего из себя не представляет. «Нет у пана атамана золотого запасу», нет у оппозиции политического капитала. В этом им нельзя признаться, потому что тогда конец, ведь грантодатели — не идиоты, чтобы платить людям, у которых нет политической позиции. Что они покупают? Электорат. А если у вас его нет, то что у вас покупать? Поэтому нужно каким-то образом доказать, что у Вас есть электорат, просто он «не выстрелил», потому что злые враги в лице Эллы Памфиловой специально все это сделали — всех хороших завалили, всех плохих поддержали. Поэтому для нашей оппозиции это в некотором смысле вынужденная позиция. Потому что иначе им придется признаться, что они ничего не могут», — рассказал Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Что касается лично Эллы Памфиловой, я должен сказать, что знаю ее не очень близко, но очень давно. Мы работали в соседних научно — исследовательских институтах еще до того, как я поступил в МГУ. Она человек очень въедливый, очень организованный, и она как раз в процессе голосования все сделала очень хорошо. Ее критикуют лично, при этом не говоря конкретно, в чем состояли нарушения. А ведь по разным источникам наша оппозиция нашла от 20 до 40 нарушений! Так ребята, тогда за что вы критикуете Эллу Памфилову? За то, что нарушений было мало? Почему оппозиция не говорит: «Смотрите, сколько нарушений! Смотрите, какой ужас! Избирательная комиссия не смогла правильно организовать процесс голосования!» Но так они не говорят, даже если бы это была ложь. Они просто начинают придираться к человеку как к человеку: «Этот человек неправильный, и делает все неправильно», — подчеркнул генеральный директор ИРП.

«А при этом подготовить и провести голосование — а) в такие короткие сроки и б) с таким большим сроком собственно прохождения голосования — очень сложная задача. Если голосование длится неделю, то физически, просто от усталости, люди к концу процесса должны начать делать ошибки. Но ошибок наша славная оппозиция не вывила. То, что они ошибки скрыли, я не верю. Значит, они их просто не нашли. А если это так, то Элла Памфилова и ее сотрудники сделали все, что должны, и даже чуть лучше. Но, опять же, если это признать — оппозиция подпишет себе политический приговор. А поскольку среди нет ни камикадзе, ни мазохистов, то они делают все, что могут. А переход на личности — это всегда признак слабости», — считает эксперт.

«Если начинают критиковать не процедуру, а человека — значит, вам нечего сказать, ребята», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.