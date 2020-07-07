Бишкек, , 17:32 — REGNUM Несмотря на резкую критику , высказанную президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в адрес правительства на заседании совета безопасности, никого из чиновников увольнять не будут. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Но если в регионах руководители госорганов внесут представления в отношении местных должностных лиц, то мы их рассмотрим», — сказал он.

По словам Боронова, он, как глава правительства, намерен проследить за тем, чтобы чиновники полностью исполнили требования совбеза.

Также премьер-министр отметил, что в резком росте количества заболевших COVID-19 виноваты в том числе и сами граждане республики, не соблюдающие рекомендации врачей.

«Если кто-то до настоящего времени не верил в существование коронавируса, то сейчас, надеюсь, удостоверился в реальности этой угрозы. Пока что не поздно все изменить. Давайте сделаем так, чтобы не стало еще хуже», — резюмировал Кубатбек Боронов. Напомним, что ранее президент Киргизии раскритиковал высокопоставленных чиновников за то, что они допустили панику среди населения, за отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам и профилактических мероприятий.

«Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию медицинских специалистов только после того, как наступил кризис», — возмутился Жээнбеков.